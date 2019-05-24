Бывший нападающий сборной Украины поддержал российскую сборную по хоккею

Бывший игрок сборной Украины, а также английского "Ливерпуля", ряда немецких клубов и московского "Динамо" Андрей Воронин сходил на хоккей.

На Чемпионате Мира сейчас продолжаются матчи 1/4 финала. В Братиславе сегодня играли американцы с россиянами. Сборная враждебной для нас страны получила неплохую поддержку в Словакии. В том числе и со стороны звездного одессита, специально полетел на матч Россия - США.

Воронин вместе с баскетболистом сборной России Виталием Фридзон и футболистом сборной России Александром Самедов, с которым играл в "Динамо" на протяжении двух сезонов, стали свидетелями победы россиян (4: 3).

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Андрей Воронин провел за сборную Украины 74 матча, в которых забил 8 мячей. Был участником Кубка мира 2006 и Евро-2012 в составе сборной Украины.