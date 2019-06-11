Бывший лидер "Шахтера" оказался бесполезен итальянскому клубу

В "Кальяри" решили не продолжать сотрудничество со Срной.

Защитник "Кальяри" Дарио Срна покинет клуб по истечению контракта, сообщает "Gianlucadimarzio.com". Действующее соглашение хорвата истекает 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что вероятной причиной ухода 37-летнего хорвата из "Кальяри" является потеря места в основном составе, а также предложение руководства клуба продлить контракт лишь при условии двукратного понижения зарплаты.

Опытный защитник может вернуться в Хорватию и присоединиться к Хайдуку из Сплита, в котором он и начинал профессиональную карьеру.

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Напомним, что год назад Срна покинул "Шахтер" и подписал контракт с "Кальяри" по схеме 1+1. В сезоне 2018/19 хорват провел 28 матчей за итальянский клуб, отметившись 3 результативными передачами.