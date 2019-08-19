Бывший легионер "Динамо" признался, что хотел бы возглавить киевский клуб в будущем

Огнен Вукоевич сейчас работает тренером юношеской сборной Хорватии

Бывший игрок "Динамо", а ныне наставник юношеской сборной Хорватии Огнен Вукоевич рассказал о тренерских амбициях.

"Я стартую со сборной Хорватии Ю-20 на следующей неделе. У нас товарищеские матчи с Францией, Албанией, Швейцарией. Я хочу многому научится, скоро получу УЕФА PRO лицензию. Будет много работы, но я этому только рад. Вижу себя только в футболе. Хочу учиться и прогрессировать.

Возглавить "Динамо"? Я не знаю . Если я стану хорошим тренером, а мне еще очень много учится. Но однажды, конечно, я бы хотел возглавить "Динамо" Киев", - рассказал Огнен Вукоевич в эфире Youtube-канала SportArena TV.

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Огнен Вукоевич провел в "Динамо" 8 лет. За это время сыграл в 141 матчах и забил 10 мячей. Один раз становился чемпионом Украины и дважды - обладателем Суперкубка.