Бывший капитан "Динамо" не хочет играть за сборную Украины

Николай Морозюк покинул "Динамо" в начале 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк не хочет играть за сборную Украины.

Морозюк сконцентрирован на выступлениях за свой клуб турецкий "Ризеспор".

"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь - физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, сейчас чувствую себя намного лучше, чем в 22 года. То, что я могу играть за сборную Украины, я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом. У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал к какому-то периода, но сейчас такое непростое время с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

Что я сейчас вижу, насколько развивается сборная, то я только рад этому. Сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях за клуб, я уже двигаюсь в другом направлении", - сказал Морозюк в эфире телеканала "Футбол".

Морозюк был одним из вице-капитанов "Динамо" в сезоне 2016/17. Когда на поле не было Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчук, то именно Николай выводил команду на поле с капитанской повязкой.

В активе Николай Морозюка 14 матчей за сборную Украины.