Бывший игрок юношеских сборных Украины и "Динамо" мечты играть за Россию

Даниил Лесной начинал свою карьеру в системе киевского "Динамо"

Бывший полузащитник киевского "Динамо", а сейчас игрок тульского Арсенала Даниил Лесовой рассказал о потенциальном вызов в сборную России.

"Сыграть за сборную России? Ну а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую ​​цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную.

Будучи игроком "Арсенала" провел в сборной России Ю -20 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в "молодежку". Отборочный цикл Евро-2021 начнется уже в сентябре.

Я родился в Москве, но Киев мне роднее. Он меня воспитал в футбольном плане, школу закончил, там семья и друзья. Отпуск нравится проводить дома. Очень люблю Киев - центр, Крещатик, правый берег Днепра. Или владею украинским языком? Совершенстве ", - цитирует Лесового официальный сайт тульского" Арсенала ".

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Даниил Лесовой родился в Москве, но семьи переехала в Киев, когда ему было 2 года. Занимался в Академии "Динамо", где был одним из самых больших талантов. В матче юношеских команд получил тяжелую травму в игре против "Черноморца". После чего вернулся в Россию, где стал игроком "Зенита" во времена работы Мирчи Луческу. Набил российское гражданство. Сейчас играет в аренде за тульский "Арсенал"