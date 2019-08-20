Бывший игрок сборной Украины перешел в сербский клуб

В составе сборной Украины Девич провел 35 матчей

Украинский нападающий Марко Девич нашел себе новый клуб.

Экс-нападающий сборной Украины сербского происхождения перешел в "Вождовац". Контракт подписан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах", за который нападающий сыграл 21 матч, забил 8 голов и отдал 1 ассист. Новая команда Марко - "Вождовац" - выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Сейчас команда из Белграда занимает 10-е место.

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В Украине Девич известегн по выступлениям за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Также в активе уроженца Сербии 35 матчей за сборную Украины и 7 голов.