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вторник, 20 августа 2019 12:03

Бывший игрок сборной Украины перешел в сербский клуб

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Бывший игрок сборной Украины перешел в сербский клуб
В составе сборной Украины Девич провел 35 матчей

Украинский нападающий Марко Девич нашел себе новый клуб.

Экс-нападающий сборной Украины сербского происхождения перешел в "Вождовац". Контракт подписан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах", за который нападающий сыграл 21 матч, забил 8 голов и отдал 1 ассист. Новая команда Марко - "Вождовац" - выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Сейчас команда из Белграда занимает 10-е место.

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В Украине Девич известегн по выступлениям за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Также в активе уроженца Сербии 35 матчей за сборную Украины и 7 голов.

https://football24.ua
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