Бывший игрок сборной Украины идет на выборы в Верховную Раду

Артем Федецкий хочет стать нардепом в следующем созыве Верховной Рады

Футболист львовских "Карпат" и экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий идет на досрочные парламентские выборы. Федецкий в списке от президентской партии "Слуга народа".

Стали известны кандидаты в народные депутаты Украины от партии "Cлуга Народа" в мажоритарных округах.

Кандидатом от 118-го округа именно защитник львовский "Карпат" Артем Федецкий.

Также в Верховную Раду от партии "Слуга народа" попытается попасть спортсмен Жан Беленюк. Борец 10-й в списке.

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Артем Федецкий - 34-летний футболист, воспитанник донецкого "Шахтера". 2009-го вместе с "горняками" выиграл Лигу Европы. Кроме "Карпат" и "Шахтера" ,выступал за "Днепр", "Арсенал" и "Харьков". В Германии играл за клуб "Дармштадт". Федецкий выступает против натурализации украинских футболистов. Также Артем не поддерживает то, что украинские спортсмены выступают в России.