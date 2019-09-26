Бывший игрок сборной Украины громко опозорился в России

Ордец не имеет стабильного места в составе московского "Динамо"

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец в среду, 25 сентября, впервые попал в стартовый состав своей команды.

27-летний футболист сборной сыграл весь матч 1/16 Кубка России с "Лучом".

Встреча столичного клуба и 11-й команды второго дивизиона чемпионата России завершилась поражением москвичей 0: 1. Единственный гол на 20-й мин. забил Марущак. "Динамо" вылетело из турнира.

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27-летний украинец впервые за 6 туров вышел в составе своего нового клуба. До этого выступал за донецкий "Шахтер" и провел 12 матчей за сборную Украины.