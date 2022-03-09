Бывший игрок сборной России готов защищать с оружием украинский Херсон

Владимир Лебедь ( в синем) выступал в России восемь лет. Фото: из личного архива Владимира Лебедя

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Лебедь заявил о готовности защищать Украину от российских оккупантов.

Лебедь является уроженцем Херсона и активно выступает против русских захватчиков.

"Я участвовал в антироссийских митингах. Позавчера, вчера и сегодня – собрание проходит ежедневно. Наверное, половина жителей города к облгосадминистрации пришла и продемонстрировала, что Херсон – украинский.

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Я всегда ассоциировал Херсон с Украиной. Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения.

Вы готовы защищать родной город и страну с оружием в руках? К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки", – сказал Лебедь в интервью "Футбол 24".

В качестве футболиста Лебедь выступал за "Кристалл" Херсон, "Черноморец", "Днепр", ЦСКА, "Зенит", "Торпедо". Провел четыре матча за молодежную сборную России и один за национальную.