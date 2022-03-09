"Оккупантов будем резать как свиней". Экс-игрок сборной Украины записался в территориальную оборону

Артем Федецкий завершил карьеру в 2019 году. Фото: "24 канал"

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий вступил в территориальную оборону Луцка.

Федецкий будет оружием защищать свой родной город.

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"У меня тоже была возможность куда-то уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю к нашей помощи.

Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их курят, а мы будем их здесь резать как свиней. Так и будет", - сказал Федецкий в комментарии "ТСН".

Федецкий известен своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", "Карпаты" и "Арсенал". Провел 53 матча за сборную Украины. Участвовал в Евро-2016.