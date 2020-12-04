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пятница, 04 декабря 2020 12:50

Бывший игрок "Реала" стал банкротом

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Бывший игрок &quot;Реала&quot; стал банкротом
Ройсон Дренте играл за "Реал" 3 года. Фото: Gettyimages.com

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Нидерландов Ройстон Дренте попал в затруднительное финансовое положение.

Нидерландский суд объявил Дренте банкротом, и обязал бывшего звездного футболиста согласовывать все свои финансовые решения с менеджером, сообщает AS.

Ройстон никогда не отказывался роскошной жизни, тратя деньги на машины, дома, бывших жен, а также на свои неудачные попытки стать рэпером и актером. Он потратил все свои сбережения, заработанные во время карьеры.

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Ройстон Дренте выступал за мадридский Реал 2007-2010 годах. За это время игрок провел на поле 46 матчей и забил 2 мяча.

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