Бывший игрок молодежки играет в чемпионате оккупированного Крыма

Редван Мемешев провел 13 матчей за молодежную сборную Украины. Фото: официальный сайт "Карпат"

26-летний крымский татарин Редван Мемешев известный по выступлениям за "Волынь", "Днепр-1," Карпаты ", молодежную сборную Украины выступает в чемпионате Крыма по футболу

Игрок, дубль которого 1 ноября 2013 принес "Волыни" победу 2: 0 над "Шахтером" и провел 13 матчей за молодежную сборную Украины, сейчас играет в чемпионате оккупированного Крыма за "Крымтеплицу" из Молодежного, сообщает "glavcom.ua"

Официальное название турнира - "Чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза". На последнем матче с участием "Крымтеплицы" против "Кизилташ" из Бахчисарая собрал аж 100 зрителей.

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В Крыму также играет бывший защитник "Ворсклы" Олег Курилов и воспитанник черновицкого футбола Артур Новотрясов, который выступал за "Карпаты".