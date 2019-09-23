Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А

Мигел Велозу играл за "Динамо" 4 сезона

В рамках 4 тура чемпионата Италии "Ювентус" победил дома "Верону".

Экс-хавбек "Динамо" Мигел Велозу забил очень гол в ворота Буффона попав дальним ударом в девятку ворот чемпиона Италии с дельно расстояния.

Однако, открыв счет усилиями Мигеля Велозу, "Верона" не удержала преимущество. Сначала в воротах команды экс-динамовца расписался Рэмзи, а затем победу "Ювентусу" принес Роналду, забив с 11-метрового.

Мигель Велозу играл за "Динамо" 4 сезона с 2012-2013 до 2015-2016 после чего перешел в итальянский "Дженоа", а уже откуда в "Верону". На счету португальца 78 матчей за "Динамо", в которых он забил 6 голов.