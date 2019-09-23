Бывший голкипер сборной Англии в британских "Танцах со звездами" станцевал с украинкой

Дэвид Джеймс провел за сборную Англии 53 матча

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс, очевидно, нашел себя вне футбольных полей. До недавнего времени эксцентричный кипер принял участие в британских "Танцах со звездами".

Джеймс выполнил фокстрот в паре с украинским танцовщицей Надеждой Бычковой. В премьерном выпуске телепрограммы они зажгли под культовый хит Three Lions (Football's Coming Home).

Бывший вратарь неожиданно одел форму арбитра, а украинка - платье, стилизованное под форму сборной Англии. Жюри, однако, танец Джеймса и Бычковой не слишком понравился. По оценкам судей, они заняли лишь 12-е место.

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Дэвид Джеймс выступал за "Уотфорд", "Ливерпуль", "Астон Виллу", "Вест Хэм" и другие клубы. Также по его плечами 53 поединка за сборную Англии и тренерский опыт на посту наставника индийского "Керала Бластерс".