Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы.

Вслед за "Реалом" в текущем сезоне Деннис Бонавентуре забил и "Манчестер Юнайтед". Фото: рейтер

20 февраля состоялись первые матчи 1/16 Лиги Европы. В общем, обошлось без неожиданностей.

Итальянская "Рома" под руководством бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки минимально обыграла бельгийский "Гент" - 1: 0. Украинские легионеры Роман Безус и Игорь Пластун вышли в стартовом составе гостей.

Бельгийский "Брюгге" дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" - 1: 1. Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл полный матч. Забитый мяч в составе бельгийской команды на счету бывшего форварда "Зари" Денниса Бонавентуре.

Соперник киевского "Динамо" по группе Лиги Европы "Копенгаген" не смог дома одолеть шотландский "Селтик" 1: 1. Украинский Марьяна Шведа не было даже в заявке гостей.

Румынский "Клуж" сыграл вничью с испанской "Севильей". Гости больше контролировать мяч, но пропускали быстрые атаки соперника.

Немецкий "Айнтрахт" разгромил австрийский "Зальцьбург" - 4: 1. Хозяева владели полным игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча.

Не менее убедительной вышла победа английского "Вулверхэмптона" над испанским "Эспаньолом" -4 :0. Команды представляют топ-чемпионаты, но борьбы как таковой не получилось. Представитель АПЛ оказался на голову сильнее оппонента и почти гарантировал себе выход в следующий круг.

Самой большой неожиданностью стала победа другого представителя Испании "Хетафе" над "Аяксом". Представитель Нидерландов сейчас лидирует в национальном первенстве, в прошлом сезоне был в шаге от финала Лиги чемпионов, но ничего не смог сделать против амбициозного представителя Испании. Хозяева дважды поймали на контратаках именитого соперника.

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Болгарский "Лудогорец" ничего не смог противодействовать дома одному из лидеров Серии "А миланскому" Интеру" - 0: 2. Класс команд оказался совершенно разным.

Лиссабонский "Спортинг" уверенно победил представителя Турции "Бешакшекир" -3: 1. Хозяева не реализовали много голевых моментов у ворот турецкой команды.

Немецкий "Байер" в равной игре смог вырвать победу у португальского "Порту" - 2: 1. В этой паре пока абсолютно ничего не ясно.

Лондонский "Арсенал" смог дожать в гостях греческий "Олимпиакос" в самом конце игры 1: 0. При том, что хозяева ничем не уступали более именитому сопернику по игре.

Шотландский "Рейнджерс" выиграл перестрелку у представителя Португалии "Браги" - 3: 2. Хозяева играли благодаря силовому футболу, а гости отвечали более техническим.

Нидерландский АЗ расписал ничью с австрийским пожалуйста - 1: 1. Хозяева более владели преимуществом, но не создавали много моментов у ворот соперника.

Кипрский АПОЭЛ крупно уступил дома представителю Швейцарии "Базелю" 0: 3. Хозяева после первого пропущенного мяча просто рассыпались.

Немецкий "Вольфсбург" в тяжелой игре одолел обидчика киевского "Динамо" шведский "Мальме" -2: 1. Хозяева владели преимуществом, но гости умело сдерживали соперника и пытались сами проводить быстрые атаки.