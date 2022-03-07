Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года

Лукаш Теодорчик два роки грав за "Динамо", Фото: ФК "Динамо" Київ

Бывший форвард киевского "Динамо" 30-летний Лукаш Теодорчик забил первый гол через три года на уровне национальных чемпионатов.

В матче 28-го тура второго дивизиона Италии Серии Б польский форвард поразил ворота "Тернаны" в конце первого тайма. Это первый гол для поляка на уровне чемпионатов стал первым за три года.

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В последний раз Теодорчик отмечался голом еще 17 февраля 2019 в поединке Серии "Удинезе" - "Кьево". Год назад Лукаш забил за "Шарлеруа", но это произошло в матче Кубка Бельгии.

У Лукаша Теодорчика имеет в своем активе выступления за "Динамо" в сезонах 2014/16. Также играл за "Андерлехт", "Удинезе" и сборную Польши. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Виченцы, находящейся в зоне вылета Серии Б.