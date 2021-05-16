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понедельник, 17 мая 2021 06:11

Бывший динамовец признался, что не верил в успех Шевченко в "Милане"

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Бывший динамовец признался, что не верил в успех Шевченко в &quot;Милане&quot;
Андрей Шевченко стал звездой "Милана". Фото: Reuters

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по киевскому "Динамо" Алексей Герасименко рассказал, как Андрею удалось достичь таких высот в футболе.

"Милан" Шевченко точно "вел" два года, а может, даже и три. Его представители приезжали посмотреть Андрея не только в Киев и на матчи Лиги чемпионов, но и на игры чемпионата Украины, причем на периферию. Тогда сразу после окончания карьеры игрока в "Милане" работал Франко Барези — так однажды его заметили на нашем матче в Тернополе. Все были, мягко говоря, сильно удивлены.

В "Динамо" тоже понимали, что на кону стоят серьезные деньги, каких в клубе еще не видели. Поэтому и охрана от клуба с ним ходила, и в тренажерном зале с ним индивидуально занимались, готовили к отъезду. В последний год в Киеве у него в контракте было жестко и четко прописано, чтобы он не появлялся в ночных клубах, на вечеринках. Называя вещи своими именами — за Шевой следили. И в итоге продали за 25 миллионов евро.

Честно скажу не думал что Андрей так проявит себя в Италии. Мы вместе тренировались каждый день, и не сказал бы, чтобы Андрей выглядел на голову выше всех. Да, молодой, мощный, бежал, топтал. Но по технике его невозможно было сравнить с тем же Белькевичем. Шева — большой молодец. Вытащил себя на фантастический уровень, что делает ему честь.

В последний год в Киеве он очень сильно хотел уехать, у него просто горели глаза. Некоторые в таких ситуациях бросают играть в своем клубе, а он, наоборот, стремился делать это еще сильнее. Он знал, кто его "ведет", – рассказал Герасименко.

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Андрей Шевченко перешел в "Милан" летом 1999 года. За клуб сыграл 226 матчей забил 127 мячей. Шевченко является лучшим бомбардиром сборной 48 голов.

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