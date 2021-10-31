Бывшего защитника "Динамо" во второй раз избрали мэром Тбилиси

Каху Каладзе приглашал Лобановский. Фото: Reuters

Бывший защитник "Милана" и "Динамо", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был избран на второй срок.

По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6 процента голосов избирателей.

Его соперник, Ники Мелия, набрал 44,4 процента. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов.

Каладзе является представителем правящей партии "Грузинская мечта". Он уже успел прокомментировать свою победу.

"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой", – сказал Каладзе.

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Каха Каладзе играл за "Динамо" Киев с 1998 по 2000 год. С 2001 по 2012 выступал за "Милан". С клубом выиграл две Лиги чемпионов. в 2017 году впервые был избран мэром Тбилиси.