Бывшего тренера "Шахтера" выгнали из греческого клуба

Мигел Кардозу работал в дубле "горняков", а затем был ассистентом Паулу Фонсеки

Португалец Мигел Кардозу был уволен с поста главного тренера греческого АЕКа.

Тренера отправили в отставку после поражения в первом матче чемпионат Греции против "Ксанти" 1: 2. Кроме того, от работы был отстранен спортивный директор клуба.

Перед этим АЕК проиграл "Трабзонспору" 1: 3 в первом матче квалификации Лиги Европы.Такой результат серьезно осложняет выход греческого гранда в группу Лиги Европы.

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В марте этого года Кадозу был уволен с испанськогои "Сельты". С 2013-го по 2017 год он работал в штабе "Шахтера". Сначала тренером дубля, затем помощником Паулу Фонсеки.