Бывшего тренера "Шахтёра" дисквалифицировали за агрессию против арбитра

Фонсека не имел длительной дисквалификации в Украине

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека получил наказание за скандальный эпизод, который произошел в матче седьмого тура Серии А Рома - Кальяри (1:1).

Об этом сообщает Football Italia.

Португальский специалист агрессивно отреагировал на действие главного арбитра встречи, который отметил гол форварда "волков" Николы Калинича на последних минутах матча.

За чрезмерную эмоциональность коуча, судья "наградил" Фонсеку красной карточкой, однако на этом дело не обошлось. Серия А также дисквалифицировала португальца на два поединка, из-за чего Рома вынуждена будет играть против Милана и Сампдории без наставника.

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После семи туров чемпионата Италии Рома занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.