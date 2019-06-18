Бывшего президента УЕФА Платини арестовали

Мишеля Платини задержали по делу о выборе страны-хозяйки Кубка Мира-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки Кубка мира 2022. Об этом сообщает "Mediapart".

По данным издания, арест произошел утром 18 июня. В рамках расследования, по данным "Mediapart", также был допрошен французский политик Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Катар получил право на проведение Кубка мира 2022 года по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года (тогда же Кубок мира 2018 был отдан России). Уже в первые месяцы после этого в английской прессе начали появляться расследования, говорящие о возможной коррупционной составляющей при выборе.

ФИФА поручила провести расследование возможных фактов коррупции независимой комиссии. В 2014 году было объявлено, что доказательств коррупционного сговора найдено не было.

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Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 и исполнял свои обязанности до 2015 года. 8 октября 2015 арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини с должности на 90 дней. 21 декабря 2015 француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 срок сократили до 4 лет.