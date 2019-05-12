Бывшего игрока "Шахтера" признали худшим новичком АПЛ

Фред не впечатлил своей игрой английских журналистов.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред возглавил рейтинг самых провальных трансферов АПЛ в этом сезоне.

Авторитетный портал "Squawka" составил рейтинг самых неудачных приобретений АПЛ в сезоне 2018/19.

Бразильский хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред возглавил список трансферных разочарований АПЛ в этом сезоне. Ему так и не удалось закрепиться в основном составе команды. За сезон Фред наиграл 17 матчей в чемпионате, в которых отметился одним голом.

Полный список от "Squawka":

1. Фред ( "Манчестер Юнайтед")

2. Алиреза Джаханбахш ( "Брайтон")

3. Мохаммед Эльюнусси ( "Саутгемптон")

4. Замбо Ангисса ( "Фулхэм")

5. Самир Насри (Вест Хэм)

6. Адама Диахаби ( "Хаддерсфилд")

7. Денис Суарес ( "Арсенал")

8. Джо Харт ( "Вест Хэм")

9. Бен Гибсон ( "Бернли2)

10. Андре Шюррле ( "Фулхэм").

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Напомним, бывший полузащитник "Шахтера" перешел в манчестерский клуб летом за 60 миллионов евро.