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понедельник, 13 мая 2019 08:00

Бывшего игрока "Шахтера" признали худшим новичком АПЛ

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Бывшего игрока &quot;Шахтера&quot; признали худшим новичком АПЛ
Фред не впечатлил своей игрой английских журналистов.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред возглавил рейтинг самых провальных трансферов АПЛ в этом сезоне.

Авторитетный портал "Squawka" составил рейтинг самых неудачных приобретений АПЛ в сезоне 2018/19.

Бразильский хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред возглавил список трансферных разочарований АПЛ в этом сезоне. Ему так и не удалось закрепиться в основном составе команды. За сезон Фред наиграл 17 матчей в чемпионате, в которых отметился одним голом.

Полный список от "Squawka":

1. Фред ( "Манчестер Юнайтед")
2. Алиреза Джаханбахш ( "Брайтон")
3. Мохаммед Эльюнусси ( "Саутгемптон")
4. Замбо Ангисса ( "Фулхэм")
5. Самир Насри (Вест Хэм)
6. Адама Диахаби ( "Хаддерсфилд")
7. Денис Суарес ( "Арсенал")
8. Джо Харт ( "Вест Хэм")
9. Бен Гибсон ( "Бернли2)
10. Андре Шюррле ( "Фулхэм").

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Напомним, бывший полузащитник "Шахтера" перешел в манчестерский клуб летом за 60 миллионов евро.

https://football24.ua
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Дата
13
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