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пятница, 01 ноября 2019 11:14

Бывшего игрока "Динамо" поймали за рулем краденной машины

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Бывшего игрока &quot;Динамо&quot; поймали за рулем краденной машины
Папе Диакате попал в неприятную историю в Франции Фото: из открытых источников

Бывший защитник "Динамо" Папе Диакате несколько дней назад попал в крайне неприятную историю. Об этом пишет sport.ua.

Полиция Нанси остановила Диакате, что передвигался за рулем внедорожника Jaguar. Оказалось, что экс-футболист сел за руль, но забыл права. Еще более странным при проверке оказался тот факт, что автомобиль, на котором передвигался сенегалец, числится в угоне.

В результате Диакате доставили в отделение полиции, где допросили. Бывший игрок "Динамо" заявил о своей невиновности. Он отметил, что ему ничего неизвестно о мошеннических действиях по автомобилю, который он приобрел в автосалоне Нанси несколько месяцев назад. В подтверждение своих слов Папе предоставил чек на покупку машины, отметив, что сделка выглядела вполне привычно и подозрений не вызвала.

В результате полицейское расследование показало, что слова Диакате оказались правдивыми. С него сняли все подозрения и отпустили на свободу. Впрочем, следователи устанавливают, каким образом угнанный автомобиль попал в автосалон и был выставлен на продажу.

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Папе Диакате 2 года назад завершил профессиональную карьеру футболиста и сейчас работает главным тренером французского клуба низшей лиги "Вандевр". В составе "Динамо" провел 37 матчей за 4 сезона.

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Дата
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