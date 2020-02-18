Бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис после восьмилетней паузы

Ким Клейстерс возобновила карьеру в 36 лет. Фото: twitter.com/JJlovesTennis

36-летняя бельгийcкая теннисистка Ким Клейстерс после большой паузы в 8 лет вернулась на корт.

Камбэк получился неудачным. В первом матче турнира в Дубае Ким проиграла финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусу в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Пауза в карьере теннисистки была связана с рождением двоих детей.

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Для Клейстерс матч с Мугуруса стал первым с 2012 года. Еще в 2003 году Ким была первой ракеткой мира, а с 2005-го по 2011-й выиграла 4 турнира Большого шлема и стала чемпионкой Итогового турнира 2010 года. И в 2012 году официально завершила карьеру.