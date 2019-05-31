Бывшая команда Шевченко хочет пригласить главного тренера "Шахтера"

После трех удачных сезоне в Украине Паулу Фонсека может попробовать свои силы в более сильном чемпионате

Руководство "Милана" рассматривает кандидатуру главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку на пост наставника команды, сообщает "Туттоспорт". Напомним, что во вторник "россонери" расторгли соглашение с Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, инвесторы "Милана" хотят, чтобы команду возглавил иностранный тренер. Кроме Фонсеки, руководство "россонери" раздумывает над кандидатурами главного наставника "Порту" Сержиу Консейсау и экс-тренера "Марселя" Руди Гарсии.

Ранее "La Gazzetta dello Спорт" сообщала, что Фонсека может возглавить "Рому". Сам португалец заявлял, что хотел бы поработать в АПЛ или Бундеслиге.

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46-летний португалец возглавляет "Шахтер" с лета 2016-го. Под его руководством "горняки" завоевали 7 трофеев, 2 из которых — чемпионат и Кубок Украины — в этом сезоне.