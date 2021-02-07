Бывшая девушка форварда "Динамо" выйдет замуж за игрока "Шахтера"

Бондарь начал встречаться из Савиной после Супряги. Фото инстаграм Савина

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь сделал предложение выйти замуж своей девушке Дарье Савиной.

"Самое главное "да" в моей жизни. Я люблю тебя, Дарья Савина", – написал Бондарь.

Об их отношениях стало известно в августе 2020-го. Ранее Савина встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой.

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Также интерес к украинке проявлял футболист сборной Германии Юлиан Брандт, но до серьезных отношений дело не дошло.