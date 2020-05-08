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пятница, 08 мая 2020 10:29

"Было бы хорошо увидеть Реброва в "Фенербахче" - экс-лидер" Динамо"

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&quot;Было бы хорошо увидеть Реброва в &quot;Фенербахче&quot; - экс-лидер&quot; Динамо&quot;
Сергей Ребров уже второй сезон тренирует венгерский "Ференцварош". Фото: "Динамо от Шурика"

Полузащитник турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка прокомментировал возможное назначение Сергея Реброва тренером "Фенербахче".

По словам экс-лидера "Динамо", вариант трудоустройства в Турции был бы хорошим для Реброва.

"Было бы хорошо увидеть его в конкурентоспособном клубе Турции. Это одна из двух-трех самых популярных команд чемпионата. Сейчас "Фенербахче" немного уступает "Сивасспору" в футбольном плане, но у них большой потенциал. Тем более, Ребров знает этот клуб, потому что играл за него. Думаю, он может привести команду к поставленной цели и не испытывать проблем с адаптацией", - сказал Рыбак в комментарии Fotospor.

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Сергей Рыбалка был лидером киевского "Динамо" в сезонах 2012-2016, когда командой руководил Сергей Ребров.

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