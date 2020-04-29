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среда, 29 апреля 2020 16:06

Буряк помог деньгами на операцию ветерану "Карпат"

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Буряк помог деньгами на операцию ветерану &quot;Карпат&quot;
Буряк играл за "Динамо" с 1973-го по 1984 год

Бывший игрок киевского "Динамо" Леонид Буряк помог финансово в лечении экс-футболиста "Карпат" Ростислава Поточняка.

Накануне 72-летний Поточняк пережил сложную операцию после нескольких переломов тазобедренного сустава. Об этом пишет ua-football.com.

Для оперативного вмешательства Поточняк нуждался в финансовой помощи, а среди благотворителей был и легендарный ветеран киевского "Динамо" Леонид Буряк.

Пресс-атташе "Карпат" Юрий Назаркевич сообщил, что ему позвонил давний коллега по работе с "Динамо", известный журналист Алексей Семененко.

Сообщил, что Леонид Буряк готов оказать финансовую поддержку лечения Ростислава Поточняка. Впоследствии сам Леонид Иосифович сообщил, что знаком с Поточняком еще с начала 70-х прошлого века, когда вместе выступали за молодежную сборную СССР.

По словам Леонида Буряка, Поточняк был одним из лучших центральных защитников в советском футболе и в наше время определенно был бы топовым игроком в украинском футболе. Вот так, через несколько десятилетий, сработало футбольное братство, достойное подражания.

Сейчас Поточняк уже выписан домой из больницы.

Чувствует себя более-менее нормально и проходит дома послеоперационные и реабилитационные курсы упражнений, которые, по словам Леонида Буряка, не менее важны и ответственны, чем сама операция.

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Ростислав Поточняк на позиции либеро провел за "Карпаты" 338 матчей, забил 6 голов. Впоследствии выступал в харьковском "Металлисте" в 1978-1983 годах и "Нефтянике" из Долины в 1984-1986 годах. В 1991 году тренировал львовские "Карпаты".

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29
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