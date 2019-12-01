Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России

Сборная Англии является абсолютным фаворитом букмекеров

Прошла долгожданная жеребьевка финальной части Евро-2020. Сборные разбились на 6 групп, из которых дальше будут "вылупляться" участники плей-офф. Сайт "Террикон" проанализировал все с учетом букмекерских коэффициентов.

Букмекеры уже обнародовали коэффициенты на победу в турнире для всех его участников. Опираясь на эти цифры, мы расставили 6 групп финальной стадии в порядке убывания суммарного коэффициента их участников - от самой легкой до самой сложной.

Группа С (суммарный коэффициент - 1177.0)

Голландия - 8.0, Украина - 67.0, Австрия - 101.0, победитель пути D - 1001.0 (средний коэффициент для Беларуси - 501.0, Косово - 501.0, Северной Македонии - 1001.0 и Грузии - 2001.0)

Более ласкового варианта жеребьевки для Украины сложно было представить. Из третьей и четвертой корзины в нашу группу пришли слабейшие. Хотя назвать их такими уж подарками судьбы язык не поворачивается. Австрийцы, например, очень уверенно заняли второе место в группе с ровным составом, без вопросов опередив Словению и Северную Македонию. А Косово чуть не сотворило сенсацию, создав реальную угрозу для чехов и сопротивляясь до последнего тура.

Именно Косово выглядит сильнейшим среди четверки команд, идущих по пути D от Лиги наций. Хотя там тоже может сложиться по-всякому и нашим соперником, глядишь, окажется Беларусь. А еще ведь существует достаточно призрачный вариант, что в группу С попадет Румыния... Но при любых раскладах, лучшего Украина получить не могла. И в ее нынешнем состоянии просто обязана выходить в плей-офф вчистую, вместе с Голландией.

Группа D (суммарный коэффициент - 508.0)

Англия - 5.0, Хорватия - 26.0, Чехия - 151.0, победитель пути С - 326.0 (средний коэффициент для Сербии - 101.0, Норвегии - 201.0, Израиля - 501.0 и Шотландии - 501.0)

На данный момент англичан букмекеры считают самыми вероятными победителями всего Евро-2020. В самом деле, их развеселый результативный футбол в отборочной группе впечатлил всех. Их выход из финальной группы Евро - не вопрос, пусть даже их соперники - финалисты последнего чемпионата мира (Хорватия) и команда, нанесшая команде Гарета Саутгейта единственное поражение в этом году (Чехия).

Будет очень любопытно, если сюда же из пути С Лиги наций попадет Сербия - а это ведь наиболее вероятный вариант. Тогда борьба за второе место приобретет неслыханную принципиальность - с хорватами сербы в любом случае играют на пределе возможностей. Можно предположить, что интрига в этой группе будет закручена до предела, и окончательно по местам всех расставят только последние минуты последних матчей.

Группа В (суммарный коэффициент - 419.5)

Бельгия - 6.5, Дания - 81.0, Россия - 81.0, Финляндия - 251.0

Можно сказать, что России повезло. Впрочем, можно сказать, что повезло и Дании - коэффициент у нее ровно такой же, как и у россиян, и объективная сила примерно такая же. Но вот кому повезло больше всех, так это Бельгии - она попала в компанию, где все соперники очевидно уступают ей в классе. Это было наглядно подтверждено ее недавней победой над Россией в отборочной группе со счетом 4:0.

Повезло ли Финляндии? Вопрос относительный. С одной стороны, у всех участников группы рейтинг существенно выше, чем у финнов. С другой стороны, такая ситуация возникла бы у дебютанта Евро в любой из возможных комбинаций. И, признаем честно, могло быть хуже. А вот имея соперниками Данию и Россию, финны получают возможность зацепиться за очки. В такой противоречивой и непредсказуемой турнирной среде сенсация весьма вероятна.

Группа Е (суммарный коэффициент - 353.0)

Испания - 9.0, Польша - 67.0, Швеция - 101.0, победитель пути В - 176.0 (средний коэффициент для Боснии - 151.0, Словакии - 151.0, Ирландии - 151.0, Северной Ирландии - 251.0)

Путь В Лиги наций получился удивительно ровным по составу - шансы всех его участников букмекеры считают фактически равными. Каждая из команд достойно проявила себя в отборочном турнире, каждая до последнего тура претендовала на выход в финальную часть. Кто бы из них не пополнил в итоге группу Е, он сможет пободаться если не с Испанией, то с Польшей - и уж в любом случае, со Швецией.

Испанцев считают безусловными фаворитами группы, и вообще, у букмекеров они - в шестерке главных претендентов на титул. Но времена блистательной "фурии роха" давно позади, и сейчас игра этой команды не так уж впечатляет. Плюс, какие-то странности вокруг прихода/ухода Луиса Энрике. В общем, не будет ничего особо удивительного, если Испания потеряет в группе неожиданные очки. Возможно, именно здесь развернется самая ожесточенная борьба.

Группа F (суммарный коэффициент - 309.0)

Франция - 7.0, Германия - 9.0, Португалия - 17.0, победитель пути А - 276.0 (средний коэффициент для Исландии - 151.0, Румынии - 201.0, Венгрии - 251.0 и Болгарии - 501.0).

Эту компанию поторопились окрестить "группой смерти" - хотя по суммарному букмекерскому коэффициенту есть группа и "посмертельнее". Но все-таки, когда вместе собираются сразу 3 полуфиналиста предыдущего чемпионата Европы - это, безусловно, впечатляет. Тогда победителями стали, напомним, португальцы. Сейчас они в образовавшейся компании - лишь третьи, по прогнозам букмекеров. Но это ничего не значит. В споре трех таких наций любая может потерять сколько угодно очков - как карта ляжет...

Четвертый участник, кто бы им ни оказался, обречен на роль беспросветного аутсайдера, и третье место в группе для него станет огромной удачей. Многие считают, что это будет Исландия, хотя на самом деле, это уже не такая искрометная команда, какой была 4 или 2 года назад. У Румынии и особенно Венгрии есть очень неплохой шанс победить в пути А Лиги наций и прорваться на Евро.

Группа А (суммарный коэффициент - 240.0)

Италия - 11.0, Швейцария - 67.0, Турция - 81.0, Уэльс - 81.0

А вот и самая сложная группа, по мнению букмекеров. Во всяком случае - группа с самым высоким суммарным коэффициентом. Хотя ровной ее никак не назовешь. Сборной Италии в ее нынешнем задорном формате здесь как будто все благоприятствует. При всем уважении ко всем трем ее соперникам, они не должны помешать ей занять первое место. Все, кроме турок, прошли в финальную стадию без проблем, а Уэльс вообще лишь чудом сюда просочился. У каждого из трех конкурентов итальянцев есть свои аргументы - но все-таки скорее всего, они предъявят их в споре друг с другом, а не с лидером группы, которого букмекеры относят к числу главных фаворитов турнира.

А вот так называемый "турнир трех" за второе место обещает быть весьма интересным. Силы Швейцарии, Турции и Уэльса примерно равны, и они будут с упоением вырывать очки друг у друга. В итоге, наверняка занявший в этом споре третье место будет иметь хорошие показатели и тоже пройдет в плей-офф.

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Чемпионат Европы продлится месяц – с 12 июня по 12 июля следующего года.