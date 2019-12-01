Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 8496
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 3915
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 333
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2836
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1179
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1080
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 999
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11430
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"
Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"
Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно обыграть "Челси"
Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно обыграть "Челси"
Хоккейный вратарь совершил сейв века
Хоккейный вратарь совершил сейв века
"В первом тайме было ощущение полного превосходства" – Михайличенко
"В первом тайме было ощущение полного превосходства" – Михайличенко
"Динамо" матчем с "Мальме" прервало безвыигрышную серию
"Динамо" матчем с "Мальме" прервало безвыигрышную серию
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1314
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 3915
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6687
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3015
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 135
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
воскресенье, 01 декабря 2019 18:41

Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России

  Комментировать
Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России
Сборная Англии является абсолютным фаворитом букмекеров

Прошла долгожданная жеребьевка финальной части Евро-2020. Сборные разбились на 6 групп, из которых дальше будут "вылупляться" участники плей-офф. Сайт "Террикон" проанализировал все с учетом букмекерских коэффициентов.

Букмекеры уже обнародовали коэффициенты на победу в турнире для всех его участников. Опираясь на эти цифры, мы расставили 6 групп финальной стадии в порядке убывания суммарного коэффициента их участников - от самой легкой до самой сложной.

Группа С (суммарный коэффициент - 1177.0)
Голландия - 8.0, Украина - 67.0, Австрия - 101.0, победитель пути D - 1001.0 (средний коэффициент для Беларуси - 501.0, Косово - 501.0, Северной Македонии - 1001.0 и Грузии - 2001.0)

Более ласкового варианта жеребьевки для Украины сложно было представить. Из третьей и четвертой корзины в нашу группу пришли слабейшие. Хотя назвать их такими уж подарками судьбы язык не поворачивается. Австрийцы, например, очень уверенно заняли второе место в группе с ровным составом, без вопросов опередив Словению и Северную Македонию. А Косово чуть не сотворило сенсацию, создав реальную угрозу для чехов и сопротивляясь до последнего тура.

Именно Косово выглядит сильнейшим среди четверки команд, идущих по пути D от Лиги наций. Хотя там тоже может сложиться по-всякому и нашим соперником, глядишь, окажется Беларусь. А еще ведь существует достаточно призрачный вариант, что в группу С попадет Румыния... Но при любых раскладах, лучшего Украина получить не могла. И в ее нынешнем состоянии просто обязана выходить в плей-офф вчистую, вместе с Голландией.

Группа D (суммарный коэффициент - 508.0)
Англия - 5.0, Хорватия - 26.0, Чехия - 151.0, победитель пути С - 326.0 (средний коэффициент для Сербии - 101.0, Норвегии - 201.0, Израиля - 501.0 и Шотландии - 501.0)

На данный момент англичан букмекеры считают самыми вероятными победителями всего Евро-2020. В самом деле, их развеселый результативный футбол в отборочной группе впечатлил всех. Их выход из финальной группы Евро - не вопрос, пусть даже их соперники - финалисты последнего чемпионата мира (Хорватия) и команда, нанесшая команде Гарета Саутгейта единственное поражение в этом году (Чехия).

Будет очень любопытно, если сюда же из пути С Лиги наций попадет Сербия - а это ведь наиболее вероятный вариант. Тогда борьба за второе место приобретет неслыханную принципиальность - с хорватами сербы в любом случае играют на пределе возможностей. Можно предположить, что интрига в этой группе будет закручена до предела, и окончательно по местам всех расставят только последние минуты последних матчей.

Группа В (суммарный коэффициент - 419.5)
Бельгия - 6.5, Дания - 81.0, Россия - 81.0, Финляндия - 251.0

Можно сказать, что России повезло. Впрочем, можно сказать, что повезло и Дании - коэффициент у нее ровно такой же, как и у россиян, и объективная сила примерно такая же. Но вот кому повезло больше всех, так это Бельгии - она попала в компанию, где все соперники очевидно уступают ей в классе. Это было наглядно подтверждено ее недавней победой над Россией в отборочной группе со счетом 4:0.

Повезло ли Финляндии? Вопрос относительный. С одной стороны, у всех участников группы рейтинг существенно выше, чем у финнов. С другой стороны, такая ситуация возникла бы у дебютанта Евро в любой из возможных комбинаций. И, признаем честно, могло быть хуже. А вот имея соперниками Данию и Россию, финны получают возможность зацепиться за очки. В такой противоречивой и непредсказуемой турнирной среде сенсация весьма вероятна.

Группа Е (суммарный коэффициент - 353.0)
Испания - 9.0, Польша - 67.0, Швеция - 101.0, победитель пути В - 176.0 (средний коэффициент для Боснии - 151.0, Словакии - 151.0, Ирландии - 151.0, Северной Ирландии - 251.0)

Путь В Лиги наций получился удивительно ровным по составу - шансы всех его участников букмекеры считают фактически равными. Каждая из команд достойно проявила себя в отборочном турнире, каждая до последнего тура претендовала на выход в финальную часть. Кто бы из них не пополнил в итоге группу Е, он сможет пободаться если не с Испанией, то с Польшей - и уж в любом случае, со Швецией.

Испанцев считают безусловными фаворитами группы, и вообще, у букмекеров они - в шестерке главных претендентов на титул. Но времена блистательной "фурии роха" давно позади, и сейчас игра этой команды не так уж впечатляет. Плюс, какие-то странности вокруг прихода/ухода Луиса Энрике. В общем, не будет ничего особо удивительного, если Испания потеряет в группе неожиданные очки. Возможно, именно здесь развернется самая ожесточенная борьба.

Группа F (суммарный коэффициент - 309.0)
Франция - 7.0, Германия - 9.0, Португалия - 17.0, победитель пути А - 276.0 (средний коэффициент для Исландии - 151.0, Румынии - 201.0, Венгрии - 251.0 и Болгарии - 501.0).

Эту компанию поторопились окрестить "группой смерти" - хотя по суммарному букмекерскому коэффициенту есть группа и "посмертельнее". Но все-таки, когда вместе собираются сразу 3 полуфиналиста предыдущего чемпионата Европы - это, безусловно, впечатляет. Тогда победителями стали, напомним, португальцы. Сейчас они в образовавшейся компании - лишь третьи, по прогнозам букмекеров. Но это ничего не значит. В споре трех таких наций любая может потерять сколько угодно очков - как карта ляжет...

Четвертый участник, кто бы им ни оказался, обречен на роль беспросветного аутсайдера, и третье место в группе для него станет огромной удачей. Многие считают, что это будет Исландия, хотя на самом деле, это уже не такая искрометная команда, какой была 4 или 2 года назад. У Румынии и особенно Венгрии есть очень неплохой шанс победить в пути А Лиги наций и прорваться на Евро.

Группа А (суммарный коэффициент - 240.0)
Италия - 11.0, Швейцария - 67.0, Турция - 81.0, Уэльс - 81.0

А вот и самая сложная группа, по мнению букмекеров. Во всяком случае - группа с самым высоким суммарным коэффициентом. Хотя ровной ее никак не назовешь. Сборной Италии в ее нынешнем задорном формате здесь как будто все благоприятствует. При всем уважении ко всем трем ее соперникам, они не должны помешать ей занять первое место. Все, кроме турок, прошли в финальную стадию без проблем, а Уэльс вообще лишь чудом сюда просочился. У каждого из трех конкурентов итальянцев есть свои аргументы - но все-таки скорее всего, они предъявят их в споре друг с другом, а не с лидером группы, которого букмекеры относят к числу главных фаворитов турнира.

А вот так называемый "турнир трех" за второе место обещает быть весьма интересным. Силы Швейцарии, Турции и Уэльса примерно равны, и они будут с упоением вырывать очки друг у друга. В итоге, наверняка занявший в этом споре третье место будет иметь хорошие показатели и тоже пройдет в плей-офф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия – обычный середнячок. Им даже до Украины далеко" – Яворский

Чемпионат Европы продлится месяц – с 12 июня по 12 июля следующего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Букмекеры все взвесили: Англия выиграет Евро, Украина будет выше России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

Запатентовали дисковые тормоза

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 41743
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 25110
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 18306
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 15768
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 13932
Спорт
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде. Семеренко – десятая.
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде. Семеренко – десятая. Просмотров: 261
Ювентус не сумел обыграть Сассуоло
Ювентус не сумел обыграть Сассуоло Просмотров: 153
Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь"
Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь" Просмотров: 387
Йохеннес Бьо выиграл первую гонку на Кубке мира. Украинцы провалились
Йохеннес Бьо выиграл первую гонку на Кубке мира. Украинцы провалились Просмотров: 414
"Россия – обычный середнячок. Им даже до Украины далеко" – Яворский
"Россия – обычный середнячок. Им даже до Украины далеко" – Яворский
 Просмотров: 2115
Больше всего комментируют
4
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
Голосов: 397
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua