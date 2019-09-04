Букмекеры не верят в Свитолину

Свитолина впервые в жизни сыграет в полуфинале чемпионата США

Букмекеры определились с фаворитом противостояния между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой Сереной Уильямс в 1/2 финала US Open-2019.

Об этом пишет ukrinform.ua

По мнению букмекеров, шансы американской теннисистки на выход в финал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке гораздо выше.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина сейчас занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Серена Уильямс - 8-е. Букмекерская компания 22BET оценивает победу Уильямс коэффициентом 1,352, Свитолиной - 3,13.

Элина Свитолина не проиграла на пути в полуфинал ни одного сета, а Серена Уильямс во втором круге отыгралась после проигрыша первой партии в матче с Кэти Макнели.

Американка 13-й раз будет играть в полуфинале US Open и лишь трижды она проигрывала на этой стадии (2009/Ким Клийстерс, 2015/Винчи, 2016/Плишкова). Для Свитолиной это будет дебютный поединок в полуфинале Открытого чемпионата США и второй в карьере на "мейджоре" (Вимблодон-2019).

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Полуфинал US Open-2019 между Элиной Свитолиной и Сереной Уильямс состоится в четверг, 5 сентября.