Букмекеры не верят в "Шахтер"

"Шахтер" начал турнир из разгромного поражения

Донецкий "Шахтер" является аутсайдером матча 2-го тура группы Лиги чемпионов с "Аталанты".

Сообщает Футбол газета.

Букмекеры оценили вероятность победы горняков на "Сан-Сиро" как 1 к 4,5. Успех хозяев может увеличить ставку в 1,8 раза, а коэффициент на ничью составляет ровно 4.

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Обе команды начали розыгрыш с разгромных поражений. "Шахтер" дома проиграл "Манчестер Сити" - 0:3, а "Аталанта" была разбита в Загребе местным "Динамо" - 4:0.