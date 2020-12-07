Букмекеры назвали фаворита в матче "Динамо" – "Ференцварош"

Украинцы Попов и Зубко снова поборятся за выход в Лигу Европы. Фото Рейтер

Киевское "Динамо" считается фаворитом поединка заключительного тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Команда Мирчи Луческу примет подопечных Сергея Реброва в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 8 декабря. Соперники разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех венгерского коллектива достигают уровня 4,30.

Для выхода в Лигу Европы "Динамо" достаточно добиться ничьи 0:0, 1:1 или 2:2. "Ференцварош" же устроит победа либо ничья 3:3, 4:4 и больше.

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Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав по 1 очку. Лучшими в группе G стали "Барселона" и "Ювентус".