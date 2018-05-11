Буффон установил уникальное достижение за "Ювентус"

Буффон вписал новую страницу в историю "Ювентуса". Фото: beIN SPORTS

Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон оставил свои ворота на "замке" в финальном матче Кубка Италии с "Миланом" (4:0).

Этот поединок стал для вратаря истричним - 300-м "сухим" за туринский клуб. Для этого ему понадобилось 655 матчей, сообщает Tuttosport.

Подобное достижения является уникальным не только в итальянском футболе, но и в ведущих европейских чемпионатах.

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40-летний страж ворот с 2001 года выступает за "Ювентус", который не покинул даже после понижения в классе.