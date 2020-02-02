Будут транслировать главное спортивное событие года в США

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В ночь на понедельник 3 февраля в Майами, штат Флорида, состоится 54-й Супербоул. Финальный матч Национальной футбольной лиги - главное спортивное событие года в США. Показать 30 секунд рекламы в перерыве игры стоит $ 5,6 млн.

Не скрываете, что болеете за Нью-Ингленд Пэтриотс. В XXI веке эта команда выиграла рекордные 6 побед в Супербоуле. В этом году в решающей игре сойдутся Сан-Франциско Форти Найнерс и Канзас-Сити Чифс. Что скажете о таком составе решающей игры? - спрашиваю писателя Максима Кидрука.

- Из-за отсутствия "Патриотов" не так интересно будет мне лично. Но Супербоул это всегда зрелище. Обе команды умеют атаковать, поэтому надеюсь на двузначные числа в счете от обоих.

Аналитики, учитывая головокружительную результативность нападения в предыдущих двух играх плей-офф, отдают незначительное преимущество Канзас-Сити. Однако я с этим не согласен.

Во-первых, потому, что у "Найнерс" одна из лучших защит в нынешней Лиге. По итогам сезона по большинству параметров они уступили лишь "Патриотам".

А во-вторых, я считаю, что Кайл Шенеген, тренер-новичок в Лиге, получше 61-летнего Энди Рида, наставника Канзас-Сити.

В полуфинале Джимми Гаропполо, квотербек Найнерс, сделал лишь 8 пасов - вопиющее низкий показатель для современной НФЛ. За более чем десять лет, смотря футбол, я не помню такого. И несмотря на это "Найнерс" одержали убедительную победу над Грин-Бэй Пэкерс.

Веду к тому, что "Найнерс" смогли пробиться в Супербоул не вскрывая своих пасовых наработок. Поэтому верю, что Шенеген в воскресенье удивит футбольную общественность.

Квотербек Канзаса вытащил почти самостоятельно 2 игры плей-офф, сможет в Супербоуле принести победу своей команде?

- Мне кажется, что Энди Рид в этих двух играх показа все, что имел. У них больше нет козырей. "Найнерс" удивительно дисциплинированные, две недели отдыхали, и я убежден: они будут готовы ко всему, что сможет показать квотербек "Чифс" Патрик Магомс.

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С чего начался ваш интерес к американскому футболу?

- Осенью 2007 года я выехал на учебу в Стокгольм. Меня подселили в студенческую квартиру к мексиканцу Мигелю Гонсалесу. Сошлись из-за любви к шахматам. Так вот он мне и показал первую трансляцию НФЛ. Я увидел двух перекачанных чуваков, которые просто бросили друг другу похожий на дыню мячик и это вызвало овацию 70-тысячного стадиона.

"И что крутого в этом зрелище?" - только спросил я.

Чтобы понять, что не все так просто, нужен был небольшой экскурс в историю.

До 1906-го американский футбол был скучной, примитивной игрой, чем-то отдаленно напоминающей регби. Но в том году состоялись судьбоносные перемены в правилах. Был разрешен пас вперед.

Если раньше в команде было 11 одинаковых крепких ребят, теперь кто-то один из них должен был принимать решение, какой будет следующий розыгрыш - пасовым или выносным. Этот кто-то не должен был быть ни сильным, ни выносливым, ни быстрым, ни крепким, зато должен иметь лучшие мозги, чтобы читать защиту команды соперника. Так выделился квотербек - лидер команды нападения. Нуждался во времени для принятия решения - 2-3 секунды пока его не завалят, найти своего игрока, который откроется в глубине поля и примет пасс.

Из-за этого часть игроков атаки начали формировать перед квотербэком линию от защитников соперника. На эти позиции начали принимать чрезвычайно массивных атлетов. Рост лайнменов в НФЛ достигает 2 метров, а вес 140 кг. Они не бегают, не получают пас, а не прорываются, их единственная цель защищать своего квотербэка. Ресиверы наоборот начали станавится тонше, на эти позиции отбирают высоких, быстроногих, тех, кто длинными руками даст квотербэку больше радиуса, куда он может пасонуть мяч. Ранеры - это те, кто продолжили бегать по земле, стали приземистыми низкими, крепкими для того, чтобы нырять под захисникив, таранить.

Есть еще такая позиция - тайенд. Сочетает черты лайнмэна и ресивера. Может защищать квотербека и принимать пас. В американском футболе однотипная команда превратилась в четко структурированную когорту, в которой каждый имеет свою телосложение, определенную стартовую позицию и свою узкую очерченную функцию во время розыгрыша. Игра стала напоминать живые шахматы. Вариантов построения нападения в НФЛ десятки тысяч - защита располагает своих игроков, чтобы этому как-то противодействовать.

Не бывает двух построений, которые повторялись в течение 60 минут матча, ряд следующих игр нападение команды тоже не повторяет комбинации, потому что соперник смотрит записи и просчитывает возможные действия на поле.

В Книге рекордов Гиннеса американский футбол указан как самый сложный, интеллектуальный командный вид спорта.

Первый Супербоул состоялся в 1967 году. Его победителем стала команда из штата Висконсин Грин-Бэй Пэкерс. В честь ее тренера Винса Ломбарди назвали кубок, который получает победитель НФЛ. Разыгрывают Супербоул победители Национальной Футбольной Конференции и Американской Футбольной Конференции. Образовались из команд двух лиг-конкурентов, которые существовали в США в 1960-х. В отличие от НХЛ или НБА, где действует географический принцип распределения финалистов сезона на Восток и Запад, в американском футболе команды из одного города могут выступать в различных конференциях и встретиться в Супербоуле. На сегодня в НФЛ играет 32 команды. В Украине прямая трансляция Супербоул будет на телеканале Viasat Sport. Начало 3 февраля, 1:00.