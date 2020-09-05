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суббота, 05 сентября 2020 21:00

Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании

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Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Судья демонстрирует красную каточку Ващуку. фото EPA/UPG

Завтра в Мадриде сборная Украины встретится в матче Лиги наций со сборной Испании. Это будет уже шестой поединок команд. До сих пор наша сборная еще ни разу не побеждала испанцев. Лучшим достижением Украины оказалась единственная ничья. Остальные встречи Украина проиграла.

Первую игру соперники провели в Киеве в марте 2003 года в матче отбора к Евро-2004. Украина выигрывала после гола Андрея Воронина, а в конце встречи пропустила дважды и уступала - 1:2. Однако шальной удар зенитовца Александра Горшкова спас для Украины ничью - 2:2.

В ответном матче в Эльче Испания победила - 2:1. Автором единственного нашего гола стал Андрей Шевченко.

Наиболее знаковая встреча произошла в 2006 году на Кубке мира в Германии. Украина и Испания оказались в одной группе.

Уже на 13 минуте Хаби Алонсо после подачи углового открыл счет - 1:0. Через 4 минуты Давид Вилья мощно пробил штрафной. Мяч задел голову Андрея Русола, дезориентировал Шовковского и залетел в ворота - 2:0.

Добили нашу сборную Пуйоль, совершивший слаломный проход, и Торрес, забивший четвертый мяч будто гвоздь - 4:0

В начале второго тайма Ващук дернул за трусы Торреса, который прорывался к нашим воротам. Судья заметил, удалил Владислава и назначил пенальти - 3:0.

Добили нашу сборную Пуйоль, совершивший слаломный проход, и Торрес, забивший четвертый мяч будто гвоздь - 4:0.

Впоследствии сборная Фоменко еще дважды играла с Испанией в отборе на Евро-2016 и дважды уступила - 0:1. В ответном матче в Киеве за нашу сборную дебютировал Александр Зинченко.

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Матч Испания - Украина начнется завтра в Мадриде на тренировочном стадионе "Реала" "Альфредо ди Стефано" в 21-45.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
05
сентября

Украина одолела злейшего футбольного врага

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