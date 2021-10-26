Будет ли бой с Усиком? Фьюри определился со следующими соперниками

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не планирует пока проводить бой против Александра Усика.

По словам промоутера британского боксера Боба Арума, следующим соперником Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

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"Следующий бой на март планируем. Что касается соперника, то Уайта нельзя назвать обязательным претендентом. Есть ситуация с отменой его боя против Отто Валлина. Увидим, что решит WBC.

Если не Уайт, это будет Джойс", - отметил Арум в комментарии talkSPORT

В последнем поединке Тайсон Фьюри победил нокаутом Деонтея Уайлдера в 11 раунде. Фьюри хранит чемпионский пояс WBC, другими тремя поясами владеет украинец Александра Усик.