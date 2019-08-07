Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1026
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2187
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1881
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3969
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12636
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15075
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2862
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3384
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" может купить российского форварда
"Динамо" может купить российского форварда
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3654
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7443
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2835
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1089
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 16:23

Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой

  Комментировать
Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в &quot;Шахтер&quot; после измены любимой
После разрыва с любимой Борячук мечтал уехать за границу

Нападающий "Шахтер" Густаво Бланко Лещук покинет команду этим летом.

Об этом сообщает "Трибуна".

Вероятность его ухода оценивается в 95%.

Ранее сообщалось, что Бланко Лещук попросил "Шахтер" отпустить его в "Малагу".

У 27-летнего аргентинца остался год контракта с горняками.

Андрей Борячук, скорее всего, останется в "Шахтере" и будет вторым или третьим форвардом команды после Жуниора Мораеса и Даниила Сикана.

Ранее Борячук выступал за "Мариуполь", но попросил руководство продать его за границу после того, как его возлюбленная, журналистка каналов "Футбол 1 и "Футбол-2" Влада Щеглова ушла к Александру Зинченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший пресс - атташе "Шахтера" получил российский паспорт

Ранее "Шахтер" дозаявил Борячука в УПЛ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Российские войска перешли границу Грузии

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 62801
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 33417
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 32163
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 22096
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 20232
Спорт
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду Просмотров: 135
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение Просмотров: 261
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
6
 1 Просмотров: 2421
Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс"
Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс" Просмотров: 27
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
9
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
6
Зеленский срочно позвонил Путину
6
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Голосов: 730
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua