Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой

После разрыва с любимой Борячук мечтал уехать за границу

Нападающий "Шахтер" Густаво Бланко Лещук покинет команду этим летом.

Об этом сообщает "Трибуна".

Вероятность его ухода оценивается в 95%.

Ранее сообщалось, что Бланко Лещук попросил "Шахтер" отпустить его в "Малагу".

У 27-летнего аргентинца остался год контракта с горняками.

Андрей Борячук, скорее всего, останется в "Шахтере" и будет вторым или третьим форвардом команды после Жуниора Мораеса и Даниила Сикана.

Ранее Борячук выступал за "Мариуполь", но попросил руководство продать его за границу после того, как его возлюбленная, журналистка каналов "Футбол 1 и "Футбол-2" Влада Щеглова ушла к Александру Зинченко.

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Ранее "Шахтер" дозаявил Борячука в УПЛ.