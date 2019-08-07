Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой

Нападающий "Шахтер" Густаво Бланко Лещук покинет команду этим летом.
Об этом сообщает "Трибуна".
Вероятность его ухода оценивается в 95%.
Ранее сообщалось, что Бланко Лещук попросил "Шахтер" отпустить его в "Малагу".
У 27-летнего аргентинца остался год контракта с горняками.
Андрей Борячук, скорее всего, останется в "Шахтере" и будет вторым или третьим форвардом команды после Жуниора Мораеса и Даниила Сикана.
Ранее Борячук выступал за "Мариуполь", но попросил руководство продать его за границу после того, как его возлюбленная, журналистка каналов "Футбол 1 и "Футбол-2" Влада Щеглова ушла к Александру Зинченко.
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Ранее "Шахтер" дозаявил Борячука в УПЛ.
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