Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр

Сергей Бубка подозревается журналистами в коррумпированных действиях при выборе столицы Олимпиады 2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятки.

Кабрал среди прочего назвал фамилии украинского легкоатлета, победителя Олимпийских игр 1988 года, Сергея Бубку и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, сообщает канадский сайт "GamesBids.com".

Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 миллиона долларов.

В итоге по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса.

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Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.