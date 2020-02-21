Бубка побил последний "зальный" рекорд

Рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе – 6 метров 14 сантиметровне - не побит до сих пор

21 февраля 1993 года мировой рекордсмен Сергей Бубка в последний раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом для залов – 6 метров 15 сантиметров. Достижение продержалось 21 год и было побито французским прыгуном Бруно Лавиленни во время последнего в истории турнира "Звезды шеста" в Донецке – 6 метров 16 сантиметров. .

Для Бубки февраль 1993-го выдался очень напряженным. Было много соревнований (одно из них — во французском Ливине — завершилось рекордным прыжком на 6,14 м), перелетов, смен часовых поясов.

"На турнир в Донецк я приехал очень уставшим, — вспоминает Сергей Назарович. — Но пообещал сделать все возможное, чтобы порадовать земляков". И сдержал слово! В последней попытке Бубка преодолел планку на высоте 6,15 м, установив новый мировой рекорд для залов.

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Достижение Лавиленни продержалось всего 6 лет. В феврале 2020 года шведский прыгун Арман Дюплантис дважды обновлял рекорд в польском Торуне – 6 метров 17 сантиметров и в шотландском Глазго – 6 метров 18 сантиметров.