"Брюгге" вместо Яремчука подписал экс-форварда "Спортинга"

Бельгийский "Брюгге" подписал форварда франкфуртского "Айнтрахта" 31-летнего Баса Дост.
Игрок продолжит карьеру в Бельгии после года выступлений за немецкий клуб, сообщает Twitter "Айнтрахта".
С прошлого сезона Дост забил за Айнтрахт 12 голов в 36 матчах Бундеслиги.
Ранее Бас выступал за "Эммен", "Херенвен" в Нидерланадах, "Вольфсбург" и "Айнтрахт" в Германии и в Португалии за "Спортинг".
Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы стремился усилить позицию нападающего. Среди кандидатов на переход в "Брюгге" также был украинец Роман Яремчук.
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18-го февраля "Динамо" будет принимать Брюгге дома, а через неделю команды сыграют в Бельгии.
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