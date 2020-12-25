"Брюгге" вместо Яремчука подписал экс-форварда "Спортинга"

Баст Дост перебрался в Бельгию. Фото: ФК "Брюгге"

Бельгийский "Брюгге" подписал форварда франкфуртского "Айнтрахта" 31-летнего Баса Дост.

Игрок продолжит карьеру в Бельгии после года выступлений за немецкий клуб, сообщает Twitter "Айнтрахта".

С прошлого сезона Дост забил за Айнтрахт 12 голов в 36 матчах Бундеслиги.

Ранее Бас выступал за "Эммен", "Херенвен" в Нидерланадах, "Вольфсбург" и "Айнтрахт" в Германии и в Португалии за "Спортинг".

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы стремился усилить позицию нападающего. Среди кандидатов на переход в "Брюгге" также был украинец Роман Яремчук.

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18-го февраля "Динамо" будет принимать Брюгге дома, а через неделю команды сыграют в Бельгии.