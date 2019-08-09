"Брюгге" получил усиление перед матчем против "Динамо" в Киеве

Крепин Диатта готов сыграл на "Олимпийском"

Основной игрок "Брюгге" вернулся в состав команды.

Вингер "Брюгге" Крепин Диатта возобновил тренировки в общей группе. Поэтому он сможет сыграть против "Динамо".

Диатто пропустил начало сезона "Брюгге", ведь клуб предоставил ему дополнительный отпуск на 2 недели. Все потому, что игрок выступал за сборную Сенегала на Кубке африканских наций. Там он дошел с командой до финала, где уступил Алжиру.

В прошлом сезоне 20-летний Диатто сыграл в 28 матчах за "Брюгге". Он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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"Динамо" уступило в первом матче "Брюгге" 1:0. Судьба противостояния решится во вторник, 13 августа, в Киеве.