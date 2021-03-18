"Брюгге" подписал контракт с защитником сборной Украины

Эдуард Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года. Фото: УАФ

Чемпион Бельгии "Брюгге" выкупил контракт защитника сборной Украины 25-летнего Эдуарда Соболя у "Шахтера".

Бельгийцы подписали соглашение с Соболем к лету 2024 года, в сообщает Sport.uа.

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"Брюгге" воспользовался опцией на выкупа у "Шахтера" контракта левого защитника, который из лета 2019 выступал в команде на правах аренды.

СМИ сообщали, что "Шахтер" получил от годовой аренды Соболя в "Брюгге" получил € 1 млн, а бельгийский клуб сохранил возможность на выкуп Украинские за € 3-4 млн

В текущем сезоне на счету Эдуарда Соболя 28 матчей, 1 гол и 5 ассистов во всех турнирах за "Брюгге". Футболист выступает в Бельгии с 2019 года. До этого играл в Чехии за "Славию" и "Яблонец". В Украине защитник защищал цвета "Металлурга" Запорожье, "Шахтера", "Металлурга" Донецк "," Металлиста "и" Зари ". Андрей Шевченко вызвал Соболя для подготовки к старту отбора Кубка мира-2022. В актина Эдуарда 18 матчей за сборную Украины.