"Брюгге" побуждает в тяжелом матче чемпионате Бельгии перед игрой в Киеве

Форвард "Брюгге" Окереке забивает в 4 матча подряд

"Брюгге" продлил свою победную серию в чемпионе Бельгии.

Соперник "Динамо" по 3 раунда квалификации "Брюгге" победил в гостях "Остенде"

Эта победа позволила "Брюгге" закрепиться на вершине турнирной таблицы чемпионата Бельгии после стартовых 3 туров. Подопечные Филиппа Клемана имеют три победы в трех стартовых матчах чемпионата.

"Остенде" - серьезный соперник. Команда в первых двух турах одержала две победы. Особенно на фоне усталости "Брюгге" после первого матча против "Динамо", ожидалось, что игра для команды Клемана будет не простым. Тем более, что в составе "Брюгге" состоялась кадровая ротация после игры во вторник.

Действительно, так и вышло на поле. Игра была ровной без преимущества одной из команд. Каждая из команд имела свои возможности у ворот соперника. Как правило, такие игры решают ошибки, или класс игроков. Именно большая индивидуальное мастерство игроков "Брюгге" позволило им вырвать победу в конце игры.

Сначала Окереке замкнул подачу головой с фланга, а затем в контратаке Тау установил окончательный счет игры.

Накануне матча против "Динамо", бельгийский вице-чемпион потратил много сил и нервов в матча чемпионата. Участия в матче не принимал основной левый защитник - Эдуард Соболь. Украинец рискует пропустить матч во вторник из-за травмы.

Чемпионат Бельгии, 3 тур

"Остенде" - "Брюгге" - 0: 2

Голы: Окереке, 72, Тау, 82

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В вторник, 13 августа "Брюгге" сыграл матч - ответ квалификции Лиги чемпионов против "Динамо" на "Олимпийском". Первая игра завершилась минимальным преимуществом бельгийской команды.