"Брюгге" хочет оставить меня в команде – Соболь

Эдуард Соболь играет за "Брюгге" на правах аренды.фото: twitter.com/clubbrugge

Футболист сборной Украины и чемпион Бельгии в составе "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов. Тем не менее, Эдуард настроен остаться в "Брюгге".

"Честно говоря, я не знаю, есть ли интерес у других клубов ко мне. Ничего конкретного я не получал и не знаю. Единственный интерес - это от "Брюгге", который хочет меня оставить в команде. Я этому только очень сильно рад".

"Очень быстро адаптировался. Можно сказать, что этой адаптации даже и не было. Очень быстро влился в команду и с первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. В этом большая заслуга тренерского штаба и футболистов, которые меня хорошо приняли.

Все мои мысли - о прогрессе в "Брюгге", чтобы помогать команде достигать результатов, - сказал Соболь каналу "Футбол 1".

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"Брюгге" собирается воспользоваться опцией выкупа Соболя у "Шахтера" за 4 миллиона евро.