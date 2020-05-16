Брынзак расскзал, что он хочет забрать в России

Владимир брынзак ранее отличался лояльностью к России. Фото kp.ua

Трасса в украинском Буковеле сможет заменить этапы Кубка мира по биатлону, которые ранее проводились в России.

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью "Главкому".

"В нынешних условиях, когда работы закончатся, есть шансы перехватить те соревнования, которые ранее проводила Россия - этапы Кубка мира в Тюмени и Ханты-Мансийске. Через отстранения они проводить старты не могут", - заявил функционер.

"Шансы у нас высокие. У нас выгоднее географическое положение. В Европе есть проблема со снегом, а в Буковеле он в этом году лежал до апреля. Это дает надежды, что получим несколько хороших соревнований на стабильной основе, ежегодно", - сказал Брынзак.

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В России забрали право проводить этапы Кубка мира по биатлону после допинговых скандалов, в которые попали ведущие российские биатлонисты.