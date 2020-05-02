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суббота, 02 мая 2020 15:00

Брынзак рассказал, как новая власть сократила финансирование биатлона

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Брынзак рассказал, как новая власть сократила финансирование биатлона
Раньше Брынзак попадал в скандалы с российскими тренерами и биатлонистами

Из 50 миллионов гривен, которые должны были выделить на год на финансирование сборной Украины по биатлону, реально спортсменам оставили только 4,5 млн.

"Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не понятно, когда и в каких направлениях откроют границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды, - рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. - Начнем с того, что после внесения изменений в государственный бюджет на этот год из 50 миллионов гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5 миллиона. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Понятно, что пока будем тренироваться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится". Об этом сообщает "Террикон".

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В прошлом году женская сборная Украины финишировала второй в эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове Место.

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Дата
02
мая

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

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