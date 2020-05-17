Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как его семья помогает бойцам на Донбассе.
"Не надо уничтожать меня как человека, который делает что-то полезное для биатлона и для государства. Знаете, я об этом никогда не говорил, не пиарился, потому что этого делать и не стоит, но за эти шесть лет жена была в АТО множество раз". Об этом пишет "Главком".
"У нас дома вся стена увешана грамотами и медалями. От бойцов и батальонов, в знак благодарности. Жена этим просто живет. И сын такой. Хотя он с 5 до 30 лет, пока не окончил университет, жил в США. Он даже думает по-американски.
Когда он сюда вернулся, а на Востоке начались военные действия, он набил целый джип самых необходимых вещей – одежды, пищи, медикаментов – и повез на Донбасс. Я об этом тогда даже не знал", – сказал Брынзак.
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Ранее Брынзак неоднократно был замечен в излишних симпатиях к России.
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