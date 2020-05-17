Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией

Раньше Брынзак назвал россиянина Логинова нормальным парнем. Фото biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как его семья помогает бойцам на Донбассе.

"Не надо уничтожать меня как человека, который делает что-то полезное для биатлона и для государства. Знаете, я об этом никогда не говорил, не пиарился, потому что этого делать и не стоит, но за эти шесть лет жена была в АТО множество раз". Об этом пишет "Главком".

"У нас дома вся стена увешана грамотами и медалями. От бойцов и батальонов, в знак благодарности. Жена этим просто живет. И сын такой. Хотя он с 5 до 30 лет, пока не окончил университет, жил в США. Он даже думает по-американски.

Когда он сюда вернулся, а на Востоке начались военные действия, он набил целый джип самых необходимых вещей – одежды, пищи, медикаментов – и повез на Донбасс. Я об этом тогда даже не знал", – сказал Брынзак.

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Ранее Брынзак неоднократно был замечен в излишних симпатиях к России.