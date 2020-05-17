Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 396
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 387
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
1 Просмотров: 2250
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1377
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 909
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1728
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2340
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5877
Фото
Все фото
11
11
15
11
9
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Видео
Все видео
В бундеслиге случился самый смешной эпизод года
В бундеслиге случился самый смешной эпизод года
Вернидуб одержал победу и подобрался к лидерам
Вернидуб одержал победу и подобрался к лидерам
Вратарь "Арсенала" вспомнил, как побил официанта
Вратарь "Арсенала" вспомнил, как побил официанта
Бывшая команда Ярмоленка разбила экс-команду Коноплянки
Бывшая команда Ярмоленка разбила экс-команду Коноплянки
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 774
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2340
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3348
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4194
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 мая 2020
Просмотров: 18
Пристосувалися
"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я ...
воскресенье, 17 мая 2020 16:02

Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией

  Комментировать
Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией
Раньше Брынзак назвал россиянина Логинова нормальным парнем. Фото biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как его семья помогает бойцам на Донбассе.

"Не надо уничтожать меня как человека, который делает что-то полезное для биатлона и для государства. Знаете, я об этом никогда не говорил, не пиарился, потому что этого делать и не стоит, но за эти шесть лет жена была в АТО множество раз". Об этом пишет "Главком".

"У нас дома вся стена увешана грамотами и медалями. От бойцов и батальонов, в знак благодарности. Жена этим просто живет. И сын такой. Хотя он с 5 до 30 лет, пока не окончил университет, жил в США. Он даже думает по-американски.

Когда он сюда вернулся, а на Востоке начались военные действия, он набил целый джип самых необходимых вещей – одежды, пищи, медикаментов – и повез на Донбасс. Я об этом тогда даже не знал", – сказал Брынзак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брынзак расскзал, что он хочет забрать в России

Ранее Брынзак неоднократно был замечен в излишних симпатиях к России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брынзак рассказал, как его жена и сын борятся с российской агрессией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

11 лет назад появилась популярная компьютерная игра

Скептикам показали первую в мире цветную фотографию

"Наступательная тактика дает результат, держит воинов в тонусе" - Турчинов более 4 лет проработал в СНБО

Из трещин забили подземные гейзеры

На Януковича "напал" венок

Самое читаемое
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 Просмотров: 24687
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 5 Просмотров: 18972
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать Просмотров: 9432
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
4
 Просмотров: 8362
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7866
Спорт
Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из "Шальке" догнала карма
Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из "Шальке" догнала карма Просмотров: 207
Надеюсь, что кураторы Усика из ФСБ России согласятся на бой – тренер Грицая
Надеюсь, что кураторы Усика из ФСБ России согласятся на бой – тренер Грицая Просмотров: 828
В бундеслиге случился самый смешной эпизод года
В бундеслиге случился самый смешной эпизод года
 Просмотров: 1188
Братание преступно, отрицание войны и оккупации недопустимо - историк об Усике и Ломаченко
Братание преступно, отрицание войны и оккупации недопустимо - историк об Усике и Ломаченко
 Просмотров: 2169
"Брюгге" хочет оставить меня в команде – Соболь
"Брюгге" хочет оставить меня в команде – Соболь Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
3
Внучка Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций
2
В ЛНР опозорились с учебником истории
1
Макс Барских для нового клипа провел международный кастинг с участием 100 самых красивых девушек
1
Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
Голосов: 502
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua