Британский боксер вспомнил, как Кличко отправил Уайлдера в глубокий нокаут

Деонтей Уайлдер не был самым тяжелым спаринг-партнером Владимира Кличко

Британский боксер Диллиан Уайт рассказал британской прессе, что украинский супертяжеловес Владимир Кличко ранее в своем лагере отправил в нокаут американского чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера:



"Я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера. Деонтей поднял руки. Во время спарринга Уайлдер дымился, улыбался и сходил с ума, потому что ничего не получалось. Владимир просто показал свою работу ног, пара финтов, удары по корпусу, джеб, левый хук. Об этом сообщает sport.ua



"Уайлдер был разбит. Это был не нокдаун, а тяжелый нокаут. По этой причине, вероятно, команда Уайлдера избегала боя с Владимиром. Кличко противостоял бы ему как профессионал, а Деонтею такое никогда не нравилось".

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Деонтей Уайлдер побывал в тренировочном лагере Владимира Кличко в 2012 году.