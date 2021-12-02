Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины

Тете выступает за "Шахтер" третий сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 21-летний Тете адаптируется к жизни в Украине.

Тете женился на украинке Татьяне. Жена помогает Тете адаптироваться к украинской культуре и побыть, сообщает канал "Бомбардир".

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Бразильский вингер уже знает отдельные украинские слова и исполнил несколько строчек гимна Украины.

Тете выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. "Горняки" заплатили за футболиста "Гремио" €15 млн. В текущем сезоне "Шахтер" делит первое место с "Динамо". У обеих команд по 35 очков. В следующем туре донецкая команда сыграет против "ФК Львов".