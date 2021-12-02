Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 270
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 900
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1557
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 225
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2736
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4644
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1125
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 558
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1026
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 369
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Шевченко потерпали болезненное поражение
Шевченко потерпали болезненное поражение
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2772
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2250
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2781
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3960
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 261
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
пятница, 03 декабря 2021 07:11

Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины

  Комментировать
Бразильский легионер &quot;Шахтера&quot; спел гимн Украины
Тете выступает за "Шахтер" третий сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 21-летний Тете адаптируется к жизни в Украине.

Тете женился на украинке Татьяне. Жена помогает Тете адаптироваться к украинской культуре и побыть, сообщает канал "Бомбардир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не только бразильцы. Африканский легионер хочет играть за сборную Украины

Бразильский вингер уже знает отдельные украинские слова и исполнил несколько строчек гимна Украины.

Тете выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. "Горняки" заплатили за футболиста "Гремио" €15 млн.

В текущем сезоне "Шахтер" делит первое место с "Динамо". У обеих команд по 35 очков. В следующем туре донецкая команда сыграет против "ФК Львов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 22350
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 15607
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 12186
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 11412
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 10044
Спорт
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 22422
Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону
Поидручный пришел 23-м - украинцы остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону Просмотров: 90
Неужели игрок "Динамо"? Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде
Неужели игрок "Динамо"? Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде Просмотров: 531
"Прячется от партнеров" - Коваленко уничтожили за матч против "Интера"
"Прячется от партнеров" - Коваленко уничтожили за матч против "Интера" Просмотров: 1071
Джошуа готов взять деньги, чтобы не драться с Усиком – промоутер
Джошуа готов взять деньги, чтобы не драться с Усиком – промоутер Просмотров: 630
Больше всего комментируют
4
За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления
4
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
"Слуги" пришли в Раду в новом дрескоде
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
Голосов: 678
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть