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среда, 23 июня 2021 06:11

Бразильский футболист забил красивый гол пяткой

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Бразильский футболист забил красивый гол пяткой
Адерсен выступает за "Брагантино" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче пятого тура чемпионата Бразилии "Фламенго" уступил "Ред Булл Брагантино" -2:3.

Особенно эффективным вышел первый гол гостей. Подачу со штрафного замкнул защитник "Брагантино" Адерсен Де Лима Силва.

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Футболист гостей нанес удар пяткой из пределов штрафной и отправил мяч в дальний верхний угол ворот, тем самым открыв счет в матче.


Встреча "Фламенго" и "Брагантино" завершилась победой гостей со счетом 3: 2, причем игроки "Брагантино" вырвали ее на последних секундах матча.

Лидером таблицы является "Атлетико" Паранаэнсе. "Форталеза" - вторая, а "Брагантино" замыкает лидирующую тройку. "Флайменго" на десятом месте.

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